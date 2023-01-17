Хоменко Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1818
Сын: Хоменко Евстафий Харитонов
Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Харитонова
Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Бракосочетание
Неизвестно
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно