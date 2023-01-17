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Хоменко Параскева Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1818

Сын: Хоменко Евстафий Харитонов

Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хоменко Федор Харитонов

Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Харитонова

Отец ребёнка: Хоменко Харитон Дмитриев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоменко Харитон Дмитриев

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно
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