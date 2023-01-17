Хоменко (Дрозд) Ульяна Зосимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоменко (Дрозд) Ульяна Зосимова

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Место рождения

Ярмолинцы, Сумська область

Дата рождения

09.03.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1820

Отец: Дрозд Зосим Онуфриев

Мать: Дрозд Ирина Артемова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Хоменко Федор Харитонов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 2 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1834-1841
Рождение ребёнка
1839

Сын: Хоменко Яков Федоров

Отец ребёнка: Хоменко Федор Харитонов

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бурдей Акулина Федорова

Отец ребёнка: Хоменко Федор Харитонов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Курило Ирина Федорова

Отец ребёнка: Хоменко Федор Харитонов

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно
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