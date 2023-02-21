Дрозд Зосим Онуфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДрозд Зосим Онуфриев

Дрозд Зосим Онуфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Между 1820.?.1822 и Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Дрозд Онуфрий Моисеевич

Мать: Дрозд Меланья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
07.01.1817

Жена: Дрозд Ирина Артемова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Хоменко Ульяна Зосимова

Мать ребёнка: Дрозд Ирина Артемова

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Смерть
Между 1820.?.1822 и Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close