Дрозд Зосим Онуфриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиМежду 1820.?.1822 и Неизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1790
Отец: Дрозд Онуфрий Моисеевич
Мать: Дрозд Меланья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 381 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1803-1827
Бракосочетание
07.01.1817
Жена: Дрозд Ирина Артемова
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Хоменко Ульяна Зосимова
Мать ребёнка: Дрозд Ирина Артемова
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Смерть
Между 1820.?.1822 и Неизвестно