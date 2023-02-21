Дрозд (Шкабурда) Ирина Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Шкабурда) Ирина Артемова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Между 1826 и 1827

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Шкабурда Артем Корнилов

Мать: Шкабурда Ефросинья Ивановна

ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Бракосочетание
07.01.1817

Муж: Дрозд Зосим Онуфриев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
09.03.1820

Дочь: Хоменко Ульяна Зосимова

Отец ребёнка: Дрозд Зосим Онуфриев

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Смерть
Между 1826 и 1827
с. Коржи, Переяславский уезд, Полтавская губерния
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 131 ИВ Церкви села Коржи 1823-1859
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