Дрозд (Шкабурда) Ирина Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиМежду 1826 и 1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1794
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Бракосочетание
07.01.1817
Муж: Дрозд Зосим Онуфриев
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Рождение ребёнка
09.03.1820
Дочь: Хоменко Ульяна Зосимова
Отец ребёнка: Дрозд Зосим Онуфриев
ДАСО, Ф. 871, о. 1, д. 4 МК Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1780-1826
Смерть
Между 1826 и 1827
с. Коржи, Переяславский уезд, Полтавская губерния
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 131 ИВ Церкви села Коржи 1823-1859