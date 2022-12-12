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Хоменко Харитон Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Хоменко Дмитрий Сазонтов

Мать: Хоменко Агафья Иванова

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1818

Сын: Хоменко Евстафий Харитонов

Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1820

Сын: Хоменко Федор Харитонов

Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева

Ярмолинцы, Сумська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Васса Харитонова

Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева

Ярмолинцы, Сумська область
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Параскева Тимофеева

ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно
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