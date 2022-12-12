Хоменко Харитон Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1795
Отец: Хоменко Дмитрий Сазонтов
Мать: Хоменко Агафья Иванова
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1818
Сын: Хоменко Евстафий Харитонов
Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Васса Харитонова
Мать ребёнка: Хоменко Параскева Тимофеева
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Бракосочетание
Неизвестно
ДАСО, Ф. 960, о. 3, д. 382 ИВ Воскресенской Церкви села Ярмолинцы 1828-1859
Смерть
Неизвестно