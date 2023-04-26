Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Деревягин Иван Фёдорович

Мать: Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.10.1885

Муж: Стюклин Дмитрий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Стюклин Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: (Стюклина) Марья Дмитриевна

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1888

Сын: Стюклин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: (Стюклин) Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1894

Дочь: (Стюклина) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Стюклин Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Стюклин Дмитрий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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