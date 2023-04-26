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Стюклин Максим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Стюклин Дмитрий Иванович

Мать: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
18.01.1904

Жена: Стюклина (Фролова) Матрёна Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1912

Сын: Стюклин Николай Максимович

Мать ребёнка: Стюклина (Фролова) Матрёна Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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