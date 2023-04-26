Стюклин Максим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
18.01.1904
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.05.1912
Сын: Стюклин Николай Максимович
Мать ребёнка: Стюклина (Фролова) Матрёна Ивановна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно