Стюклин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
16.10.1885
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886
Сын: Стюклин Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1886
Дочь: (Стюклина) Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.05.1888
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: (Стюклин) Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1894
Дочь: (Стюклина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1896
Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно