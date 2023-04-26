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Стюклин Дмитрий Иванович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Стюклин Иван Васильевич

Мать: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
16.10.1885

Жена: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Стюклин Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1886

Дочь: (Стюклина) Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.05.1888

Сын: Стюклин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: (Стюклин) Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.01.1894

Дочь: (Стюклина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.05.1896

Сын: Стюклин Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Стюклина (Деревягина) Евдокия Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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