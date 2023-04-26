Стюклин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842
Отец: Стюклин Василий Яковлевич
Мать: Стюклина Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.02.1871
Дочь: Пятницына (Стюклина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно