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Стюклин Иван Васильевич

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1842

Отец: Стюклин Василий Яковлевич

Мать: Стюклина Дарья Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Стюклин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1871

Дочь: Пятницына (Стюклина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Стюклина (Данилина) Ефросинья Дмитриевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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