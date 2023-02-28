Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Горматов Иван Еверьянович

Мать: Горматова Елена Агеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
25.01.1857

Муж: Деревягин Иван Фёдорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1863

Сын: Деревягин Иван Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Суздальцева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Стюклина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.01.1870

Сын: Деревягин Иван Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1871

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1876

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.06.1880

Сын: Деревягин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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