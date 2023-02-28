Деревягина (Горматова) Агапия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Горматов Иван Еверьянович
Мать: Горматова Елена Агеевна
Бракосочетание
25.01.1857
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.01.1863
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Суздальцева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Стюклина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
21.01.1870
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.08.1871
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
15.01.1876
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
29.06.1880
Сын: Деревягин Сергей Иванович
Отец ребёнка: Деревягин Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно