Логинов Ульян Якимович
Место рожденияКомарицы
Дата рождения1727
Дата смерти22.01.1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Логинов Яким Самойлович
Комарицы
Рождение ребёнка
16.02.1757
Дочь: Маремьяна Ульяновна
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логинов Василий Ульянович
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Ульяновна
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрёна Ульяновна
Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
?.03.1765
Сын: Логинов Герасим Ульянович
Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1767
Сын: Логинов Александр Ульянович
Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1771
Сын: Логинов Василий Ульянович
Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Логинов Михайло Ульянович
Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1789