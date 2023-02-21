Логинов Ульян Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Ульян Якимович

Логинов Ульян Якимович

Место рождения

Комарицы

Дата рождения

1727

Дата смерти

22.01.1789

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Логинов Яким Самойлович

Мать: не указана

Комарицы
Рождение ребёнка
16.02.1757

Дочь: Маремьяна Ульяновна

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Логинов Василий Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Ульяновна

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрёна Ульяновна

Мать ребёнка: Логинова Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
?.03.1765

Сын: Логинов Герасим Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Логинов Александр Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Логинов Филипп Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1771

Сын: Логинов Василий Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Логинов Михайло Ульянович

Мать ребёнка: Логинова Федосья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Евдокия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Федосья Андреевна

Смерть
22.01.1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close