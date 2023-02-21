Логинова (Надеина) Федосья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Надеина) Федосья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1765

Сын: Логинов Герасим Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Логинов Александр Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Логинов Филипп Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Логинов Василий Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Логинов Михайло Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Ульян Якимович

Смерть
Неизвестно
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