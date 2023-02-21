Логинова (Надеина) Федосья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.03.1765
Сын: Логинов Герасим Ульянович
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Логинов Александр Ульянович
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Логинов Василий Ульянович
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Логинов Михайло Ульянович
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно