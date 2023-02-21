Логинов Михайло Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинов Михайло Ульянович

Логинов Михайло Ульянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Логинов Ульян Якимович

Мать: Логинова Федосья Андреевна

Рождение ребёнка
13.09.1819

Сын: Логинов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Логинова Феврония Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Логинова Феврония Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Феврония Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close