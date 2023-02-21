Логинова Феврония Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Феврония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1819

Сын: Логинов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Михайло Ульянович

Смерть
Неизвестно
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