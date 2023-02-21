Логинова Феврония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.09.1819
Сын: Логинов Никита Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Логинов Михайло Ульянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно