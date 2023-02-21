Логинова (Еперина) Евдокия Егоровна
Место рожденияКомарицкая
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Комарицкая
Рождение ребёнка
16.02.1757
Дочь: Маремьяна Ульяновна
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Логинов Василий Ульянович
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Дарья Ульяновна
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Матрёна Ульяновна
Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно