Логинова (Еперина) Евдокия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова (Еперина) Евдокия Егоровна

Логинова (Еперина) Евдокия Егоровна

Место рождения

Комарицкая

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Еперин Егор Никифорович

Мать: Еперина Фетиния Афанасьевна

Комарицкая
Рождение ребёнка
16.02.1757

Дочь: Маремьяна Ульяновна

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Логинов Василий Ульянович

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Дарья Ульяновна

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Матрёна Ульяновна

Отец ребёнка: Логинов Ульян Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Ульян Якимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close