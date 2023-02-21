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Еперин Егор Никифорович

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Место рождения

деревня на Старой Сибири

Дата рождения

1699

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: Еперин Никифор Иванович

Мать: Еперина Наталья

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1741

Сын: Еперин Пётр Егорович

Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Акулина Егоровна

Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна

Комарицкая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова Феврония Егоровна

Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна

Комарицкая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еперина Фетиния Афанасьевна

Смерть
1763
Комарицкая
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