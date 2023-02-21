Еперин Егор Никифорович
Место рождениядеревня на Старой Сибири
Дата рождения1699
Дата смерти1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: Еперин Никифор Иванович
Мать: Еперина Наталья
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1741
Сын: Еперин Пётр Егорович
Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Акулина Егоровна
Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна
Комарицкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова Феврония Егоровна
Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Еперина Фетиния Афанасьевна
Комарицкая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1763
Комарицкая