Еперина Фетиния Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина Фетиния Афанасьевна

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Место рождения

Преображенское

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Преображенское
Рождение ребёнка
1741

Сын: Еперин Пётр Егорович

Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Акулина Егоровна

Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович

Комарицкая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубова Феврония Егоровна

Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович

Комарицкая
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Егор Никифорович

Смерть
Неизвестно
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