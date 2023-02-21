Еперина Фетиния Афанасьевна
Место рожденияПреображенское
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Преображенское
Рождение ребёнка
1741
Сын: Еперин Пётр Егорович
Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Акулина Егоровна
Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович
Комарицкая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубова Феврония Егоровна
Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Еперин Егор Никифорович
Комарицкая
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно