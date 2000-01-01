Еперина Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Дочь: Ульяна Никифоровна
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1699
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1700
Дочь: Пелагея Никифоровна
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович
деревня на Старой Сибири
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно