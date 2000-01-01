Еперина Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Дочь: Ульяна Никифоровна

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1690

Сын: Еперин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1696

Сын: Еперин Илья Никифорович

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1699

Сын: Еперин Егор Никифорович

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1700

Дочь: Пелагея Никифоровна

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Рождение ребёнка
1705

Сын: Еперин Макар Никифорович

Отец ребёнка: Еперин Никифор Иванович

деревня на Старой Сибири
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Никифор Иванович

Смерть
Неизвестно
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