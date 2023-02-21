Логинов Яким Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Логинов Самуил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Комарицы
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Агриппина Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Настасья Якимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно