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Логинов Яким Самойлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Логинов Самуил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Логинов Федосий Якимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1727

Сын: Логинов Ульян Якимович

Мать ребёнка: не указана

Комарицы
Рождение ребёнка
1730

Сын: Логинов Филипп Якимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Агриппина Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Настасья Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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