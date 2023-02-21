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Логинов Филипп Якимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1763

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Логинов Яким Самойлович

Мать: не указана

Смерть
1763
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