Логинов Федосий Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Логинов Яким Самойлович
Рождение ребёнка
25.01.1745
Дочь: Еперина Ксения Федосеевна
Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Логинов Василий Федосеевич
Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1748
Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Логинова Анна Максимовна
Смерть
1752