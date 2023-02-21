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Логинов Федосий Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Логинов Яким Самойлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1745

Дочь: Еперина Ксения Федосеевна

Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Логинов Василий Федосеевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Логинов Иван Федосеевич

Мать ребёнка: Логинова Анна Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Анна Максимовна

Смерть
1752
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