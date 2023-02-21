Логинов Василий Федосеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Логинов Федосий Якимович
Мать: Логинова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Логинов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно