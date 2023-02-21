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Логинов Василий Федосеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Логинов Федосий Якимович

Мать: Логинова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Логинов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Логинова Дарья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Дарья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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