Логинова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1745

Дочь: Еперина Ксения Федосеевна

Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович

Рождение ребёнка
1747

Сын: Логинов Василий Федосеевич

Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович

Рождение ребёнка
1748

Сын: Логинов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Федосий Якимович

Смерть
Неизвестно
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