Логинова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1745
Дочь: Еперина Ксения Федосеевна
Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Логинов Василий Федосеевич
Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Логинов Федосий Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно