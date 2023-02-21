Еперина (Логинова) Ксения Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1745
Отец: Логинов Федосий Якимович
Мать: Логинова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Еперин Михайло Тимофеевич
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Еперин Михайло Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно