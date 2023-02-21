Еперина (Логинова) Ксения Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еперина (Логинова) Ксения Федосеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1745

Отец: Логинов Федосий Якимович

Мать: Логинова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Еперин Михайло Тимофеевич

Рождение ребёнка
1771

Сын: Еперин Данила Михайлович

Отец ребёнка: Еперин Михайло Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еперин Михайло Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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