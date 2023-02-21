Логинова (Обрядова) Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Обрядова) Дарья Никифоровна

Место рождения

Тобольск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Обрядов Никифор Гаврилович

Мать: Обрядова Мария Даниловна

Тобольск
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Логинов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логинов Василий Федосеевич

Смерть
Неизвестно
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