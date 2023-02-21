Логинова (Обрядова) Дарья Никифоровна
Место рожденияТобольск
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Тобольск
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Логинов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Логинов Василий Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно