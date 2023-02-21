Обрядова (Фёдорова) Мария Даниловна
Место рожденияОнучина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдоров Данила
Мать: не указана
Онучина
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Тобольск
Рождение ребёнка
1750
Сын: Обрядов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Тобольск
Рождение ребёнка
11.08.1756
Дочь: Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Дарья Никифоровна
Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович
Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно