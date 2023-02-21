Обрядова (Фёдорова) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрядова (Фёдорова) Мария Даниловна

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Место рождения

Онучина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдоров Данила

Мать: не указана

Онучина
Рождение ребёнка
1749

Сын: Обрядов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Тобольск
Рождение ребёнка
1750

Сын: Обрядов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Тобольск
Рождение ребёнка
11.08.1756

Дочь: Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обрядов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Тобольск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Дарья Никифоровна

Отец ребёнка: Обрядов Никифор Гаврилович

Тобольск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обрядов Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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