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Емельян Демидов

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1800

Дата смерти

09.04.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Демид Григорьев

Мать: Наталия Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Параскева Емельянова

Мать ребёнка: Матрона Минина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Новиков Ефрем Емельянов

Мать ребёнка: Матрона Минина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1821

Сын: Леон Емельянов

Мать ребёнка: Матрона Минина

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Матрона Минина

Рождение ребёнка
23.03.1824

Дочь: Матрона Емельянова

Мать ребёнка: Матрона Минина

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.04.1880
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
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