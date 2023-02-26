Емельян Демидов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1800
Дата смерти09.04.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Демид Григорьев
Мать: Наталия Иванова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Параскева Емельянова
Мать ребёнка: Матрона Минина
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Матрона Минина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1821
Сын: Леон Емельянов
Мать ребёнка: Матрона Минина
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Матрона Минина
Рождение ребёнка
23.03.1824
Дочь: Матрона Емельянова
Мать ребёнка: Матрона Минина
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.04.1880
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.