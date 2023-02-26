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Параскева Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

31.07.1887

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Емельян Демидов

Мать: Матрона Минина

Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Демид Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса ст

Отец ребёнка: Демид Никитин

Рождение ребёнка
10.08.1846

Дочь: Федина Васса Демидова

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1848

Сын: Захарий Демидов

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Мария Демидова

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1855

Дочь: Параскева Демидова

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1858

Сын: Герасим Демидов

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.05.1859

Сын: Пётр Демидов

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.11.1860

Сын: Павел Демидов

Отец ребёнка: Демид Никитин

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
31.07.1887
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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