Параскева Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти31.07.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Емельян Демидов
Мать: Матрона Минина
Бракосочетание
04.11.1845
Муж: Демид Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса ст
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
10.08.1846
Дочь: Федина Васса Демидова
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
04.09.1848
Сын: Захарий Демидов
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Мария Демидова
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
17.10.1855
Дочь: Параскева Демидова
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
01.03.1858
Сын: Герасим Демидов
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
16.05.1859
Сын: Пётр Демидов
Отец ребёнка: Демид Никитин
Рождение ребёнка
04.11.1860
Сын: Павел Демидов
Отец ребёнка: Демид Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
31.07.1887