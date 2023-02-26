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Матрона Минина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Параскева Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Новиков Ефрем Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Демидов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1821

Сын: Леон Емельянов

Отец ребёнка: Емельян Демидов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822

Дочь: Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

Рождение ребёнка
23.03.1824

Дочь: Матрона Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Демидов

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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