Матрона Минина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Параскева Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Емельян Демидов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1821
Сын: Леон Емельянов
Отец ребёнка: Емельян Демидов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1822
Дочь: Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
Рождение ребёнка
23.03.1824
Дочь: Матрона Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Демидов
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно