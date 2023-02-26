Демид Григорьев
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иосиф Демидов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Титовская
Рождение ребёнка
1800
Сын: Емельян Демидов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Ксения Демидова
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Титовская
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Василий Демидов
Мать ребёнка: Наталия Иванова
д.Титовская
Смерть
Неизвестно