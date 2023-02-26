Демид Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемид Григорьев

Демид Григорьев

avatar

Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1772

Сын: Иосиф Демидов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Титовская
Рождение ребёнка
1800

Сын: Емельян Демидов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Ксения Демидова

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Титовская
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Василий Демидов

Мать ребёнка: Наталия Иванова

д.Титовская
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close