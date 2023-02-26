Наталия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти27.04.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иосиф Демидов
Отец ребёнка: Демид Григорьев
д.Титовская
Рождение ребёнка
1800
Сын: Емельян Демидов
Отец ребёнка: Демид Григорьев
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Дочь: Ксения Демидова
Отец ребёнка: Демид Григорьев
д.Титовская
Смерть
27.04.1808
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Василий Демидов
Отец ребёнка: Демид Григорьев
д.Титовская