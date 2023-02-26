Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

27.04.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иосиф Демидов

Отец ребёнка: Демид Григорьев

д.Титовская
Рождение ребёнка
1800

Сын: Емельян Демидов

Отец ребёнка: Демид Григорьев

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Дочь: Ксения Демидова

Отец ребёнка: Демид Григорьев

д.Титовская
Смерть
27.04.1808
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Василий Демидов

Отец ребёнка: Демид Григорьев

д.Титовская
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