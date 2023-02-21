Куракина (Трегубова) Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1794
Отец: Трегубов Ефим Петров
Мать: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Рождение ребёнка
?.08.1825
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1827
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Рождение ребёнка
25.12.1828
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1832
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1835
Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куракин Иван Иванов
Смерть
Неизвестно