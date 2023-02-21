Куракина (Трегубова) Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куракина (Трегубова) Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: Трегубов Ефим Петров

Мать: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
1822

Сын: Куракин Василий Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Рождение ребёнка
?.08.1825

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1827

Сын: Куракин Герасим Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1828

Сын: Куракин Василий Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1832

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1835

Сын: Куракин Трофим Иванов

Отец ребёнка: Куракин Иван Иванов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куракин Иван Иванов

Смерть
Неизвестно
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