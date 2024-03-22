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(Куракина) Ксения Иванова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1832

Отец: Куракин Иван Иванов

Мать: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.01.1832
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Петръ Ефимовъ Трегубовъ и Казеннаго крестьянина Максима Леонтьева Куракина жена его Дарья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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