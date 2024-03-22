(Куракина) Ксения Иванова
Место рождения
Дата рождения22.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1832
Отец: Куракин Иван Иванов
Мать: Куракина Анна Ефимова
Крещение
23.01.1832
воспреемники: Онагожь Села казенный крестьянинъ Петръ Ефимовъ Трегубовъ и Казеннаго крестьянина Максима Леонтьева Куракина жена его Дарья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно