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Куракин Трофим Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.09.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1797 г.р.

Мать

Вычислено 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1835

Отец: Куракин Иван Иванов

Мать: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
21.09.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Михайла Ефимовъ Трегубовъ и Онагожь села После умершаго уделнаго кресьянина Максима Матьвеива жена вдова Авдотья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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