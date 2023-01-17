Куракин Трофим Иванов
Место рождения
Дата рождения19.09.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1835
Отец: Куракин Иван Иванов
Мать: Куракина Анна Ефимова
Крещение
21.09.1835
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Михайла Ефимовъ Трегубовъ и Онагожь села После умершаго уделнаго кресьянина Максима Матьвеива жена вдова Авдотья Ефимова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно