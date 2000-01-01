Трегубов Ефим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубов Ефим Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779

Отец: Трегубов Петр

Мать: Трегубова Прасковья Федотова

Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: Куракина Анна Ефимова

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1797

Дочь: Куракина Дарья Ефимова

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Дочь: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: Жарова Елена Ефимова

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Трегубов Федор Ефимов

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Трегубов Михаил Ефимов

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Трегубов Петр Ефимов

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Ефимова

Мать ребёнка: Трегубова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Агафья

Смерть
Неизвестно
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