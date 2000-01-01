Трегубов Ефим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1779
Отец: Трегубов Петр
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Куракина Анна Ефимова
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Куракина Дарья Ефимова
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Жарова Елена Ефимова
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Трегубов Петр Ефимов
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Ефимова
Мать ребёнка: Трегубова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Агафья
Смерть
Неизвестно