Куракин Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуракин Иван Иванов

Куракин Иван Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Теплов (куракин) Иван Егоров

Мать: Теплова (куракина) Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1822

Сын: Куракин Василий Иванов

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Рождение ребёнка
?.08.1825

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1827

Сын: Куракин Герасим Иванов

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.12.1828

Сын: Куракин Василий Иванов

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.01.1832

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1835

Сын: Куракин Трофим Иванов

Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close