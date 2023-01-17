Куракин Иван Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
?.08.1825
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
01.03.1827
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
25.12.1828
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
22.01.1832
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Рождение ребёнка
19.09.1835
Мать ребёнка: Куракина Анна Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куракина Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно