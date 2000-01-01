Трегубова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: Куракина Анна Ефимова
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Куракина Дарья Ефимова
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Дочь: Ермакова (кондратьева) Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: Жарова Елена Ефимова
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Трегубов Петр Ефимов
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Ефимова
Отец ребёнка: Трегубов Ефим Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Ефим Петров
Смерть
Неизвестно