Стеблянко Сергей Маркович
Место рожденияУкраина, Сен-уезд, Харьковская губерния
Дата рождения24.09.1908
Дата смерти29.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908
Образование
Неизвестно
Неполное среднее
Рождение ребёнка
25.09.1933
Сын: Стеблянко Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Стеблянко (Шипова) Дарья Емельяновна
Бракосочетание
16.02.1952
Место жительства
С 1981
Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
КазССР, Кустанайская область, Кустанайский район, Затобольск, ул. Ленина, 99
Смерть
29.10.1986
Причина смерти: нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз церебральных сосудов Заявитель: Горских Екатерина Сергеевна