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Стеблянко Сергей Маркович

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Место рождения

Украина, Сен-уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

24.09.1908

Дата смерти

29.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1908

Отец: Стеблянко Марк Петрович

Мать: Стеблянко (Макуха) Варвара Фёдоровна

Образование
Неизвестно
Неполное среднее
Рождение ребёнка
25.09.1933

Сын: Стеблянко Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Стеблянко (Шипова) Дарья Емельяновна

Бракосочетание
16.02.1952

Жена: Стеблянко (Шипова) Дарья Емельяновна

Место жительства
С 1981
Тобыл, Костанайский район, Костанайская область
КазССР, Кустанайская область, Кустанайский район, Затобольск, ул. Ленина, 99
Смерть
29.10.1986
Причина смерти: нарушение мозгового кровообращения, атеросклероз церебральных сосудов Заявитель: Горских Екатерина Сергеевна

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