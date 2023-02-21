Стеблянко Марк Петрович
Место рожденияРоссийская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы
Дата рожденияВычислено 03.10.1889
Дата смертиВычислено ?.10.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 03.10.1889
Отец: Стеблянко Петр
Мать: Стеблянко Мария
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы
Рождение ребёнка
24.09.1908
Сын: Стеблянко Сергей Маркович
Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна
Украина
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Агрипина Марковна
Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Стеблянко Михаил Маркович
Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено ?.10.1964
Казахстан, Затоболовка