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Стеблянко Марк Петрович

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Место рождения

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы

Дата рождения

Вычислено 03.10.1889

Дата смерти

Вычислено ?.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 03.10.1889

Отец: Стеблянко Петр

Мать: Стеблянко Мария

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы
Рождение ребёнка
24.09.1908

Сын: Стеблянко Сергей Маркович

Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна

Украина
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Агрипина Марковна

Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Стеблянко Михаил Маркович

Мать ребёнка: Стеблянко Варвара Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеблянко Варвара Федоровна

Смерть
Вычислено ?.10.1964
Казахстан, Затоболовка
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