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Стеблянко Петр

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Место рождения

Сумы, Сумська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863

Сын: Стеблянко Евтух Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
1864

Отец: Стеблянко Марк

Мать: не указана

Сумы, Сумська область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Стеблянко Мария

Рождение ребёнка
Вычислено 03.10.1889

Сын: Стеблянко Марк Петрович

Мать ребёнка: Стеблянко Мария

Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стеблянко Мария

Смерть
1919
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