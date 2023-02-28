Стеблянко Петр
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана
Рождение
1864
Отец: Стеблянко Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Стеблянко Мария
Рождение ребёнка
Вычислено 03.10.1889
Мать ребёнка: Стеблянко Мария
Российская Империя, Харьковская губерния, Сумской уезд, город Сумы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стеблянко Мария
Смерть
1919