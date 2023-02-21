(Стеблянко) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стеблянко) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Стеблянко Петр

Мать: Стеблянко Мария

Смерть
Неизвестно
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