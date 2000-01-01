Стеблянко (Макухина) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблянко (Макухина) Варвара Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.11.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1889 г.р.

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1908

Сын: Стеблянко Сергей Маркович

Отец ребёнка: Стеблянко Марк Петрович

Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стеблянко Марк Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
02.11.1957
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