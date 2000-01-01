Стеблянко (Макухина) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1908
Сын: Стеблянко Сергей Маркович
Отец ребёнка: Стеблянко Марк Петрович
Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
02.11.1957