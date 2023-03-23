Макуха Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макуха Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблянко Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Макуха Екатерина

Украина, Белоцерковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макуха Екатерина

Военная служба
Неизвестно
25 лет служил в царской армии.
Работа или профессия
Неизвестно
После демобилизации нанялся извозчиком и с помощью накоплений приумножил полученные деньги за службу в армии.
Работа или профессия
Неизвестно
За счет накопленных средств открыл собственное дело, извозчичью контору и женился.
Смерть
Неизвестно
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