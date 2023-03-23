Макуха Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблянко Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Макуха Екатерина
Украина, Белоцерковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макуха Екатерина
Военная служба
Неизвестно
25 лет служил в царской армии.
Работа или профессия
Неизвестно
После демобилизации нанялся извозчиком и с помощью накоплений приумножил полученные деньги за службу в армии.
Работа или профессия
Неизвестно
За счет накопленных средств открыл собственное дело, извозчичью контору и женился.
Смерть
Неизвестно