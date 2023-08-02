Палей / Палько / Федот Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.05.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889
Отец: Палей Трофим Гордеевич
Мать: Палей Дарья Емельяновна
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
29.03.1911
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Сарина (Палько) Татьяна Федотова
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Рождение ребёнка
10.08.1914
Дочь: (Палько) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Рождение ребёнка
21.12.1920
Дочь: (Палей / Палько /) Екатерина Федотовна
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Рождение ребёнка
12.02.1925
Дочь: (Палей / Палько /) Любовь Федотовна
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Рождение ребёнка
03.05.1928
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: (Палей / Палько /) Раиса Федотовна
Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Смерть
Неизвестно