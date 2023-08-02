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Палей / Палько / Федот Трофимович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.05.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1889

Отец: Палей Трофим Гордеевич

Мать: Палей Дарья Емельяновна

Бракосочетание
11.11.1909

Жена: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Палько Иван Федотович

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Сарина (Палько) Татьяна Федотова

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
10.08.1914

Дочь: (Палько) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
21.12.1920

Дочь: (Палей / Палько /) Екатерина Федотовна

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
12.02.1925

Дочь: (Палей / Палько /) Любовь Федотовна

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
03.05.1928

Сын: Палей / Палько / Вячеслав Федотович

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: (Палей / Палько /) Раиса Федотовна

Мать ребёнка: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Смерть
Неизвестно

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