Палей Трофим Гордеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палей Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Палей / Палько / Федот Трофимович
Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
22.09.1893
Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна
Рождение ребёнка
16.10.1896
Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна
Смерть
Неизвестно