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Палей Трофим Гордеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Палий Гордей Никифорович

Мать: (Палей) Евдокия Лукьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палей Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Палей / Палько / Федот Трофимович

Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Палько Петр Трофимович

Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна

Рождение ребёнка
16.10.1896

Сын: Палей Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Палей Дарья Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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