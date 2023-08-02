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Палей Дарья Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

18.05.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палей Трофим Гордеевич

Рождение ребёнка
18.05.1889

Сын: Палей / Палько / Федот Трофимович

Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич

Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Палько Петр Трофимович

Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич

Рождение ребёнка
16.10.1896

Сын: Палей Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич

Смерть
Неизвестно

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