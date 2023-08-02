Палей Дарья Емельяновна
Место рождения
Дата рождения18.05.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.05.1889
Сын: Палей / Палько / Федот Трофимович
Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич
Рождение ребёнка
22.09.1893
Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич
Рождение ребёнка
16.10.1896
Отец ребёнка: Палей Трофим Гордеевич
Смерть
Неизвестно