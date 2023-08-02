(Палей) Евдокия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти08.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1869
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
02.03.1874
Дочь: (Палей) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
14.09.1875
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
01.01.1877
Дочь: Лемишко (Палий) Евдокия Гордеевна
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
17.10.1879
Дочь: (Палей) Параскева Гордеевна
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
24.05.1883
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Рождение ребёнка
03.08.1885
Сын: Палей Палько / Антон Гордеевич
Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович
Смерть
08.11.1885