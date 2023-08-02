(Палей) Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Палей) Евдокия Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1842

Дата смерти

08.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869

Муж: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Палей Трофим Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
02.03.1874

Дочь: (Палей) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
14.09.1875

Сын: Палей Никита Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
01.01.1877

Дочь: Лемишко (Палий) Евдокия Гордеевна

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
17.10.1879

Дочь: (Палей) Параскева Гордеевна

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
24.05.1883

Сын: Палей Семен Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Рождение ребёнка
03.08.1885

Сын: Палей Палько / Антон Гордеевич

Отец ребёнка: Палий Гордей Никифорович

Смерть
08.11.1885

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