Палько Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения29.03.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1911
Рождение ребёнка
18.08.1930
Мать ребёнка: Палько (Хижняк) Оксана Анисимова
Бракосочетание
10.10.1933
Военная служба
26.06.1941
Архив ВМФ РФ г.Гатчина, шк-224,ящ-9
Военная награда
22.12.1942
ЦАМО РФ , шк-5, ящ-28
Военная награда
01.12.1943
ЦА ВМФ г.Гатчина, Ф - 1-1-591
Военная награда
01.05.1944
ЦАМО РФ шк-65, ящ-28
Военная награда
09.05.1945
ЦАМО РФ , шу-65,ящ-28
Смерть
Неизвестно