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Палько Иван Федотович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

29.03.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1911

Отец: Палей / Палько / Федот Трофимович

Мать: Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Рождение ребёнка
18.08.1930

Сын: Палько Владимир Иванович

Мать ребёнка: Палько (Хижняк) Оксана Анисимова

Бракосочетание
10.10.1933

Жена: Палько (Хижняк) Оксана Анисимова

Военная служба
26.06.1941
Архив ВМФ РФ г.Гатчина, шк-224,ящ-9
Военная награда
22.12.1942
ЦАМО РФ , шк-5, ящ-28
Военная награда
01.12.1943
ЦА ВМФ г.Гатчина, Ф - 1-1-591
Военная награда
01.05.1944
ЦАМО РФ шк-65, ящ-28
Военная награда
09.05.1945
ЦАМО РФ , шу-65,ящ-28
Смерть
Неизвестно

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