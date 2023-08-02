Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1909

Муж: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Палько Иван Федотович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1913

Дочь: Сарина (Палько) Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
10.08.1914

Дочь: (Палько) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
21.12.1920

Дочь: (Палей / Палько /) Екатерина Федотовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
12.02.1925

Дочь: (Палей / Палько /) Любовь Федотовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
03.05.1928

Сын: Палей / Палько / Вячеслав Федотович

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Рождение ребёнка
10.08.1931

Дочь: (Палей / Палько /) Раиса Федотовна

Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович

Смерть
Неизвестно

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