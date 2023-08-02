Палько / Палей / (Сергеева) Марина Герасимова
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1909
Рождение ребёнка
29.03.1911
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
01.01.1913
Дочь: Сарина (Палько) Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
10.08.1914
Дочь: (Палько) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
21.12.1920
Дочь: (Палей / Палько /) Екатерина Федотовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
12.02.1925
Дочь: (Палей / Палько /) Любовь Федотовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
03.05.1928
Сын: Палей / Палько / Вячеслав Федотович
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Рождение ребёнка
10.08.1931
Дочь: (Палей / Палько /) Раиса Федотовна
Отец ребёнка: Палей / Палько / Федот Трофимович
Смерть
Неизвестно