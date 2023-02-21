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Гогаринов Петр Потапович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Гогаринов Потап Петрович

Мать: Гогаринова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Гогаринов Варфоломей Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Гогаринов Василий Петрович

Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Анна Дементьевна

Смерть
1817
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