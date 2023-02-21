Гогаринов Петр Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Гогаринов Варфоломей Петрович
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гогаринов Василий Петрович
Мать ребёнка: Гогаринова Анна Дементьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1817